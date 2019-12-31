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Россия отомстила за гибель генерала в Сирии
Сегодня, 8:10
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lesjasap

Россия отомстила за гибель генерала в Сирии

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По данным "Русской весны", ВКС России ликвидировала полевого командира Абу Катада и еще 29 террористов.

Россия отомстила за гибель генерал-майора в Сирии. По данным журналистов "Русская весна" представители Воздушно-космических сил нанесли авиаудары по подземным командным пунктам боевиков из террористической организации ИГ, запрещенной на территории России. Таким образом военные ответили на гибель Вячеслава Гладких и переводчика-курсанта по имени Михаил Мильшин. Инцидент произошел в северной провинции Дейр эз-Зор. Издание ссылается на данные, предоставленные собственным источником, близким к Минобороны РФ.

Собеседник издания отметил, что во время удара в командном пункте находился полевой командир Абу Катада. Он считается причастным к гибели российских военных. Два бомбардировщика Су-24 уничтожили укрытия и около 30 боевиков. Атака произошла на территории, которую сейчас контролирует американская армия.

Напомним, что о гибели Гладких стало известно 18 августа. Трагедия произошла около города Дейр-эз-Зор, когда отряд возвращался с гуманитарной миссии.

В деле о гибели российских военных в Сирии появился яд.

Фото: Русская весна
 

Теги: вячеслав гладких, генерал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

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