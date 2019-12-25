Россия отказалась от планов по включению субспутников в миссию "Венера-Д"

Миссия будет состоять из отправки посадочного и орбитального аппаратов.

Россия отказалась от планов по включению субспутников в расширенную миссию "Венера-Д". Об этом журналистам ТАСС сообщила ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Людмила Засова. Чиновница отметила, что ранее планировалось отправить на планету минимум два аппарата. Они должны были вывестись в точки Лагранжа системы Венера – Солнце.

Изначально мы планировали вывести в две подобные точки на орбите Венеры два или большее число подобных аппаратов, которые должны были изучать характер взаимодействий солнечного ветра, ионосферы и магнитосферы Венеры Людмила Засова, ученый

На данный момент российская миссия к Венере будет состоять из посадочного и орбитального аппаратов. Планировалось, что Москва будет сотрудничать по данному проекту с Вашингтоном. В 2013 году страны создали рабочую группу, но спустя некоторое время ее деятельность была приостановлена. С осени 2015 года специалисты возобновили мероприятия.

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