Россия осталась четвертой экономикой мира по итогам 2025 года. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные МВФ и собственные расчеты.

Отмечается, что российская экономика, рассчитанная по показателю покупательной способности, в прошлом году составила 7,26 трлн долларов. Годом ранее показатель составил 6,97 трлн. Это позволило России сохранить четвертое место среди крупнейших экономик мира.

Крупнейшей экономикой мира по итогам 2025-го остался Китай. Его ВВП вырос до 41,2 трлн долларов. На втором месте идет США с показателем 30,8 трлн. Тройку лидеров замыкает Индия (17,3 трлн). Пятое место занимает Япония (7 трлн). В топ-10 также вошли Германия (6,2 трлн), Индонения (5 трлн), Бразилия (4,99 трлн), Франция (4,56 трлн) и Великобритания (4,55 трлн).

