Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу в 2018 году

Россия не смогла опередить США по общим объемам поставок СПГ.

Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в 2018 году. Такие данные предоставили в докладе Международной ассоциации импортеров сжиженного газа (GIIGNL)

Согласно докладу импортеров Россия поставила в страны Европы 4,4 млн т СПГ. За этот же год США поставили только 2,7 млн т сжиженного газа. Несмотря на это, по общим объем поставок Россия все равно уступает Америке. Однако приблизиться к максимально отметке позволил запуск проекта "Ямал СПГ" компании "Новатек".

Отмечается, что в прошлом году глобальный импорт СПГ вырос на 8,3% - до 314 млн т. Сжиженный природный газ закупали 42 страны, а экспортировали 20 государств. Первыми импортерами стали Бангладеш и Панама.

Видео: Piter.tv ; YouTube / AscreenGroup