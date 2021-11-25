Россельхознадзор принял решение ограничить ввоз сельскохозяйственной продукции от пяти экспортеров из Узбекистана. О мерах против ввоза товаров из соседней страны сообщило РИА Новости.
Ограничения вступят в силу с 23 июля. Они коснутся производителей, чья продукция вызывала частые нарекания из-за нарушений фитосанитарных требований. Под ограничения подпали фрукты и овощи, среди них капуста, лук, томаты, виноград, свекла, укроп и петрушка.
С начала 2026 года при поставках из Узбекистан Россельхознадзор выявил 132 случая обнаружения карантинных объектов. ВВВоз овощей и фруктов ограничили, чтобы защитить российский рынок и предотвратить распространение заражения опасными вирусами.
Ранее инспекторы Россельхознадзора не пропустили в Петербург цветы из Нидерландов.
Фото: Magnific
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все