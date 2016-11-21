В Петербург не пропустили 480 цветов из Нидерландов из-за опасного вредителя

Лабораторные исследования подтвердили наличие в растениях табачной белокрылки.

Инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявили карантинного вредителя в партии цветов на складе временного хранения в Петербурге. Под проверку попали 480 срезов эустом, выращенных в Нидерландах и следовавших транзитом через Латвию.

По данным ведомства, лабораторные исследования подтвердили наличие в растениях табачной белокрылки. Этот организм включен в перечень опасных карантинных объектов и представляет серьезную угрозу для цветочных культур.

На основании российского фитосанитарного законодательства выпуск зараженной продукции на территорию страны был запрещен. Партию не допустили к ввозу. В настоящее время решается вопрос о ее утилизации или возврате отправителю, сообщили в Россельхознадзоре.

Ранее мы сообщили о том, что Россельхознадзор оштрафовал владельца зоопарка "Ранчо Хрюнчо" в Петербурге за работу без лицензии.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора