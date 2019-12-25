Инспекторы Россельхознадзора приостановили "морское путешествие" турецких сибаса и дорадо

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административной ответственности.

В четверг, 25 ноября, на складе временного хранения должностные лица межрегионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 24,2 тонн свежемороженых дорадо и сибаса. Партии морской рыбы импортировались из Турции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проведя физический контроль, было установлено отсутствие на маркировочных этикетках информации о сроке годности рыбы. Инспекторы Россельхознадзора приняли решение приостановить движение груза, эксперты отобрали пробы продукции, согласно положению о "Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе".

Возбуждено дело об административной ответственности.

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