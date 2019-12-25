Россия обновила рекорд по экспорту шампиньонов в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального центра "Агроэкспорт".

Отмечается, что по итогам прошлого года Россия экспортировала более 9,4 тыс. тонн свежих шампиньонов на общую сумму 10,5 млн долларов. Поставки увеличились на 20% в натуральной и на 42% в стоимостном выражении. В "Агроэкспорте" подчеркнули, что Россия обновила исторический рекорд экспорта как в весе, так и в деньгах.

Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году. Тогда поставки российских шампиньонов составили около 7,9 тыс. тонн на сумму 9,2 млн долларов. В топ-3 крупнейших импортеров шампиньонов из России в 2025 году в стоимостном выражении вошли Белоруссия (около $6,5 млн), Казахстан (около $1,7 млн), Грузия (более $600 тыс.).

