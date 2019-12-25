Пикша стала самой подешевевшей рыбой в 2026 году

Пикша стала самой подешевевшей рыбой в России в 2026 году. Об этом сообщил "РИА Новости" президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Отмечается, что с начала года оптовые цены на пикшу снизились на 5,4%. За последние 12 месяцев показатель снизился на 17,5%. На сегодняшний день килограмм пикши оценивается в 350 рублей. Такие цифры приводят данные мониторинга оптовых цен в регионах вылова ФГУП "Нацрыбресурса".

По словам Зверева, главным фактором снижения оптовых цен на пикшу стало преобладание более мелких особей в улове. Это связывают с особенностями жизненного цикла пикши и географией промысла российских рыбаков. Еще одной причиной является повышение общего допустимого улова.