Россия не смогла согласовать рейсы в Европу в обход Белоруссии

Авиакомпании Austrian Airlines и Air France отменили рейсы в Москву, потому что Россия не смогла согласовать изменение маршрута полетов в обход Белоруссии.
Ранее стало известно, что рейс AF1154, который должен был лететь в четверг, перенесли. Он должен был лететь из Парижа в Москву. Перенесли также рейс компании Austrian Airlines из Вены в Москву, сообщает "РИА Новости".
"Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение", — говорится в пресс-релизе австрийского авиаперевозчика.
В пресс-релизе сообщается, что Air France предложила пассажирам перенести полет на другую дату. Авиакомпания также может вернуть деньги за билет.
Фото: pixabay
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