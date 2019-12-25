Россия не смогла согласовать рейсы в Европу в обход Белоруссии

Речь идет про рейсы в Вену и Париж.

Авиакомпании Austrian Airlines и Air France отменили рейсы в Москву, потому что Россия не смогла согласовать изменение маршрута полетов в обход Белоруссии.

Ранее стало известно, что рейс AF1154, который должен был лететь в четверг, перенесли. Он должен был лететь из Парижа в Москву. Перенесли также рейс компании Austrian Airlines из Вены в Москву, сообщает "РИА Новости".

"Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение", — говорится в пресс-релизе австрийского авиаперевозчика.

В пресс-релизе сообщается, что Air France предложила пассажирам перенести полет на другую дату. Авиакомпания также может вернуть деньги за билет.

Фото: pixabay