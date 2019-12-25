  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Россия не смогла согласовать рейсы в Европу в обход Белоруссии
Сегодня, 9:10
116
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Россия не смогла согласовать рейсы в Европу в обход Белоруссии

0 0

Речь идет про рейсы в Вену и Париж.

Авиакомпании Austrian Airlines и Air France отменили рейсы в Москву, потому что Россия не смогла согласовать изменение маршрута полетов в обход Белоруссии.

Ранее стало известно, что рейс AF1154, который должен был лететь в четверг, перенесли. Он должен был лететь из Парижа в Москву. Перенесли также рейс компании Austrian Airlines из Вены в Москву, сообщает "РИА Новости".

"Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение", — говорится в пресс-релизе австрийского авиаперевозчика.

В пресс-релизе сообщается, что Air France предложила пассажирам перенести полет на другую дату. Авиакомпания также может вернуть деньги за билет.

Фото: pixabay 

Теги: air france, austrian airlines, отмена рейсов в европу
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии