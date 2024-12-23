Россия наращивает поставки удобрений и лекарств в Мьянму

Максим Решетников рассказал об интересе к внутреннем рынку государства в Юго-Восточной Азии.

Москва планирует начать поставлять в Мьянму сельскохозяйственные химикаты и средства для повышения плодородия почвы. Соответствующее заявление сделал российский министр по экономическому развитию Максим Решетников в интервью для телеканала "Россия-24". Чиновник из федерального правительства добавил, что на сегодняшний день экспорт на территорию Мьянмы увеличивается также за счет подходов по селекции, по семенам, по адаптации растений и прочим показателям.

Здесь будет развиваться сельское хозяйство, поэтому нам важно присутствовать на этом рынке и предлагать следующим этапом уже не только минеральные удобрения, но и средства повышения плодородия почвы. Максим Ретешников, глава МЭР России

Эксперт из профильного ведомства добавил, что отечественный бизнес ведет активную конкурентную борьбу за внутренний рынок нефтепродуктов в Мьянме.

Требования к возвращающимся в Россию иностранным компаниям изменятся.

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