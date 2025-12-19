  1. Главная
Сегодня, 13:52
96
Россия намерена произвести до 66 млн тонн удобрений

По словам главы РАПУ, предприятия также должны нарастить поставки на внутренний рынок не менее чем на 20%.

Россия намерена произвести до 66 млн тонн удобрений в 2026 году. Об этом заявил президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев на полях Российско-бразильского бизнес-форума в Бразилиа.

По его словам, в 2026 году можно ожидать прироста как производства, так и экспорта минеральных удобрений. Он уточнил, что в плане экспорта стоит ожидать показатель в 46 млн тонн удобрений.

Гурьев отметил, что в предстоящие пять лет "российская индустрия минеральных удобрений нацелена увеличить выпуск агрохимической продукции на треть к уровню 2023 года". Речь идет о показателе до 80 млн тонн. Кроме того, предприятия также должны нарастить поставки на внутренний рынок не менее чем на 20%.

Ранее мы сообщали, что потребление цемента в России упало до более чем 15-летнего минимума.

Фото: pxhere.com

