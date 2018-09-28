Пенсионный фонд начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам

Соглашение может вступить в силу до конца года.

Правительство России начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает РБК со ссылкой на письмо Министерства труда.

В настоящее время мигранты делают отчисления в ПФР, но выплаты не получают. Соглашение было разработано еще в марте. Члены ЕАЭС могут подписать его до конца года после ратифицирования всеми государствами.

Согласно новым поправкам, мигрантам будут выплачивать пенсию и после их возвращения на родину. Стаж работы, полученный в разных странах ЕАЭС, будет суммироваться. Отмечается, что закон не будет распространяться задним числом. Таким образом, первое назначении пенсии трудовому мигранту будет возможно не раньше 2022 гожа. Продолжительность стажа, который позволит "экспортировать" пенсию, составит не больше одного года в 2020 году и не больше двух лет в 2021 году.

По данным Минтруда, в 2020-2021 году понадобиться 166 млн рублей, чтобы выплачивать пенсии по новым правилам. Точный размер пенсий пока не установлен, но суммы невелики. Однако они будут расти в зависимости от накопления отчислений в ПФР после подписания соглашения. Напомним, ЕАЭС был создан в 2014 году. В союзе состоят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

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