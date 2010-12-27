Москва приступила к высылке европейских дипломатов

Из России будут высланы дипломаты в ответ зарубежным странам.

Россия приступила к "зеркальным мерам" в ответ на высылку российских дипломатов. Как сообщают СМИ, на протяжении сегодняшнего дня, 30 марта МИД России посетили главы дипломатических миссий Великобритании, ФРГ, Италии, Франции, Польши, Украины, Хорватии, Финляндии, Латвии, Литвы, Македонии, Швеции, Австралии и Канады. Всем им объявляют об ответных дипломатических мерах.

Уточняется, что из столицы России будет выслано столько же дипломатов страны, сколько представителей России ушли из зарубежных дипмиссии. Таким образом выходит, что РФ покинут двое дипломатов из Нидерландов, один представитель Латвии, двое дипломатов Италии, четверо поляков и один финн.