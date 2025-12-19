Первые серьезные проблемы с обеспечением нефтью китайских НПЗ могут возникнуть в марте 2026 года.

Россия может заместить венесуэльскую нефть в Китае. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на аналитиков компаний Kpler и Argus.

Отмечается, что российские нефтекомпании планируют нарастить поставки независимым китайским НПЗ, поскольку те могут столкнуться с перебоями в закупках нефти из Венесуэлы. Напомним, в связи с недавними событиями в республике и арестом венесуэльских танкеров американскими властями поставки топлива в Пекин практически остановились.

Эксперты считают, что первые серьезные проблемы с обеспечением нефтью китайских НПЗ могут возникнуть в марте 2026 года. Это вызовет снижение производства или начало досрочных ремонтов.

Ранее мы сообщали, что минимум пять нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы сменили флаги на российские.

Фото: pxhere.com