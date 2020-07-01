Россия может потерять крупнейший рынок сбыта патронов

Все дело в дополнительных санкциях.

Российские производители патронов для гражданского оружия могут заметно сократить присутствие свое на американском экспортном рынке. Причиной являются дополнительные санкции США из-за обвинений по поводу отравления Алексея Навального.

Санкции по Закону о контроле за химическим и биологическим оружием (CBW Act) вступили в силу 7 сентября. Теперь постоянный импорт в США стрелкового оружия и боеприпасов из России ограничен.



Санкции формально действуют год, но фактически это может быть гораздо дольше. Для отмены санкций президент США должен заверить конгресс в том, что Россия отказалась от использования химоружия и возместит ущерб Навальному.

Отметим, что за восемь месяцев 2021 года ввоз патронов из России в США достиг 114 млн долларов. Из таможенных данных США следует, что за весь 2020 год этот показатель достиг примерно 118 млн долларов.

На долю России приходится более 21% совокупного импорта оружейных патронов в США за прошлый год. Среди поставщиков это первое место.

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