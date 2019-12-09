Четыре для иностранцы будут выяснять обстоятельств конфликта.

Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд. Верховная инстанция начинает слушания по конфликту о непогашенных Киевом евробондах на $3 млрд. Об этом сообщили в "РБК".

Первое заседание по делу состоится 9 декабря в 14 часов по московскому времени. Слушания будут вестись четыре дня подряд, до 12 декабря. Эксперты считают, что Киев способен растянуть вынесение решения на несколько лет. Однако суд намерен вынести постановление уже весной 2020 года.

Интересы Минфина РФ в Великобритании представляет Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Ранее российская сторона практически победила в предыдущим инстанциях. Однако дело было решено перенести в Верховный суд.

Ранее Piter.tv писал о том, что Эльвира Набиуллина объяснила укрепление рубля.