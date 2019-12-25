Россия и ЕС провели встречу по вопросу признания сертификатов о вакцинации

В ходе переговоров стороны наметили ближайшие совместные шаги.

Россия и Европейский союз провели встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

В ведомстве выразили надежду, что стороны продолжат переговоры и проведут еще ряд экспертных консультаций для согласования правовых и технических параметров признания сертификатов.

Состоялась очередная рабочая встреча в виртуальном формате представителей Минздрава России и Евросоюза. В ходе встречи стороны наметили ближайшие совместные шаги. из сообщения Минздрава РФ

Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что между РФ и ЕС нет договоренности о взаимном признании вакцин от COVID-19. По словам министра, главной из причин является предвзятое отношение к препаратам РФ. Лавров отметил, переговоры с ЕС по этому поводу ведутся уже довольно продолжительное время.

Фото: ВКонтакте/Минус коронавирус. Ленобласть