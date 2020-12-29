Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за слов Милонова

Высказывания депутата в адрес Азербайджана и народа страны посчитали неуважительными.

Временного поверенного в делах посольства России вызвали в МИД Азербайджана из-за высказываний депутата Госдумы Виталия Милонова. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства республики.

В МИД Азербайджана отметили, что Милонов в недавнем интервью армянской программе "Позиция" позволил себе высказывания в адрес Азербайджана и азербайджанского народа, которые в Баку посчитали неуважительными. Поступок депутата назвали провокационным шагом, который наносит ущерб отношениям между Азербайджаном и Россией.

Также в пресс-службе ведомства отметили, что высказывания Милонова не отражают официальную позицию Москвы.

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Видео: YouTube / 24TV