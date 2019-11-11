Российское НЦБ Интерпола получило уведомление о задержании украинского националиста Мазура в Польше

Чиновники проверят правомерность запроса на выдачу Мазура из Польши.

Национальное бюро Интерпола в России получило уведомление о задержании в Польше Игоря Мазура. Националиста из Украины искали в стране по просьбе властей из Москвы. По данным российских дипломатов, Мазур состоит в радикальной террористической организации ""Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО), запрещенной на территории России.

Глава МИД Польши заявил, что решение о судьбе фигуранта расследования примут по международному праву. Яцек Чапутович объяснил, что сначала политики выяснят причины розыска иностранца в России.

Случается, что стороны злоупотребляют этой возможностью напомнил политик

Известно, что украинца поймала пограничная служба, которая не в курсе деятельности Мазура. Они знали только то, что подозреваемый находится в списке Интерпола.

Ранее Piter.tv писал о том, что польский суд разрешил выдать России экс-главу НПО "Космос" Андрея Чернякова.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/UATV Russian