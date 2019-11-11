Российское НЦБ Интерпола получило уведомление о задержании украинского националиста Мазура в Польше

Национальное бюро Интерпола в России получило уведомление о задержании в Польше Игоря Мазура. Националиста из Украины искали в стране по просьбе властей из Москвы. По данным российских дипломатов, Мазур состоит в радикальной террористической организации ""Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО), запрещенной на территории России.
Глава МИД Польши заявил, что решение о судьбе фигуранта расследования примут по международному праву. Яцек Чапутович объяснил, что сначала политики выяснят причины розыска иностранца в России.
Случается, что стороны злоупотребляют этой возможностью
напомнил политик
Известно, что украинца поймала пограничная служба, которая не в курсе деятельности Мазура. Они знали только то, что подозреваемый находится в списке Интерпола.
Ранее Piter.tv писал о том, что польский суд разрешил выдать России экс-главу НПО "Космос" Андрея Чернякова.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/UATV Russian
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