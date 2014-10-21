В Петербурге состоится российско-китайский деловой форум

Форум входит в программу ежегодного городского фестиваля "Китайский Новый год - веселый праздник Весны".

Российско-китайский деловой форум состоится в Санкт-Петербурге в пятницу, 13 марта. На мероприятии представители органов власти и деловых кругов обеих стран обсудят широкий спектр вопросов, включая торговлю, инвестиции, взаимодействие в арктическом регионе, туристическое направление и другие важные темы, сообщили в городском комитете по внешним связям.

Форум входит в программу ежегодного городского фестиваля "Китайский Новый год - веселый праздник Весны", организованного администрацией Петербурга совместно с Генеральным консульством Китайской Народной Республики, подчеркнул глава комитета Евгений Григорьев в интервью ТАСС.

По словам Григорьева, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов придает большое значение развитию связей с Китаем, который уже много лет остается крупнейшим торговым партнером города. Особенное внимание уделяется росту доли несырьевых товаров в экспорте, особенно продовольствия.

Участники форума сосредоточатся на перспективах выхода местных компаний на китайский рынок, привлечении капиталовложений из Китая в экономику Петербурга, продвижении петербургских производителей на китайские онлайн-платформы. Отдельные секции форума посвятят вопросам сотрудничества в Арктике, реализации совместных проектов в науке и образовании, развитию туризма и возможностям безвизовых поездок.

Организацией форума занимаются городской комитет по внешним связям и Генконсульство КНР, техническое сопровождение обеспечивает Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата. Встреча пройдет в многофункциональном центре "Горный" на Васильевском острове.

Фестиваль "Веселый праздник Весны" стартовал в городе 5 февраля, регион-партнер с китайской стороны в этот раз представляет провинция Сычуань. Программа включает культурные события, выставки, музыкальные выступления, театральные постановки, образовательные мероприятия и творческие занятия, направленные на популяризацию традиций и культуры Востока среди жителей и гостей Петербурга.

Фото: Piter.TV