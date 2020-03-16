Во многих регионах России в школах ввели свободное посещение.

Российским школьникам хотят продлить каникулы из-за коронавируса. Сейчас эту инициативу рассматривает правительство России, пишут "РИА Новости".

Как рассказал источник агентства, меры проработают для принятия решения об их реализации. Ранее в ЛДПР предложили отменить контрольные в школе до нормализации ситуации с коронавирусом.

Во многих регионах России в школах ввели свободное посещение. По последним данным, среди россиян 64 заболели коронавирусом.

Ранее Песков заявил, что в России нет повода для введения режима ЧС.