Российским кинотеатрам готовят "Хэппи-энд". Мы поговорили с режиссером фильма

Режиссер фильма Евгений Шелякин поговорил с Piter.tv об итогах "карантинного" режима работы и будущей премьере в открытых кинотеатрах.

Известно, что российским кинотеатрам позволено начать работу с 15 июля в регионах, где сложилась приемлемая эпидемиологическая ситуация. Министр культуры РФ Ольга Любимова подчеркнула, что окончательную дату должны выбрать местные власти. Пока что это не получилось сделать по всей стране, а в некоторых регионах – например, в "зеленой" зоне Ленинградской области и на Сахалине.

Выходом для показа картин зрителям стали открывшиеся автокинотеатры и онлайн-платформы, однако прокатчики и кинокомпании уже готовятся к будущим премьерам новых фильмов и надеются на постепенное снятие ограничений. Одной из таких премьер станет картина "Хэппи-энд" режиссера Евгения Шелякина ("Ч/Б", "Пятница", "Вечная жизнь Александра Христофорова"). Начало проката запланировано на 1 августа.

Сюжет таков: На пляже в Таиланде оказывается загадочный мужчина (Михаил Гомиашвили), который говорит по-русски и не помнит ни своего имени, ни причины, по которой оказался так далеко от дома. Он быстро осваивается на новом месте, налаживает связи и даже организует авантюрный бизнес.

Piter.tv решил пообщаться с Евгением Шелякиным об опыте международных съемок, сложностях удаленной работы и возвращении зрителей в кинотеатры.

Как у вас получалось организовать съемки в Таиланде? Кто помогал "на месте"? Как получалась коммуникация с местными жителями и актерами?

Коммуникации с тайской стороной начались с Алексея Фурсова – международного тренера по тайскому боксу, муай-тай. Для него Таиланд, можно сказать, вторая Родина. Вместе с ним мы ездили в Тай на пристрелочные поездки, налаживали связи. А ближе к съемкам вступили в партнерство с очень симпатичным тайским продакшном, который без особых проблем обеспечил нас всем необходимым: предоставление локаций, наземный и водный транспорт, питание, реквизит, сотрудники в каждом департаменте и, конечно, местными актеры. Коммуницировали, в основном, на английском. Но для полного понимания в штате съемочной группы были русско-тайские переводчики от принимающей стороны.

Одного из них, точнее одну, хочу выделить отдельно. Ее зовут Эмилия. Она билингв. Папа русский, мама тайка. Эмилия – молодая симпатичная девушка. Она так профессионально работала, так вкладывалась эмоционально, что однажды, я, как режиссер, заметил: она с точностью до деталей запоминает транслируемые мной актерские задачи и уже без моего участия может поправлять актеров перед следующем дублем. Это была не просто работа переводчика. Это уже что-то сродни коучингу для местных актеров. Эмилии на тот момент не было и двадцати трёх лет!

После интернационального опыта как ощущается – вам по силам снять кино на иностранном языке?

Любая новая задача для меня - это вызов. И находясь на стартовой отметке ее выполнения, я всегда настраиваю себя на то, что мне это по силам. Если моя команда будет в меня верить.

На вашей работе сказался "коронавирусный" период? Получилось ли за это время создать что-то новое, способствовала ли изоляция этому? Какие проекты у вас "встали", а какие получилось возобновить?

"Эпоху" самоизоляции я вспоминаю, как рабочий период повышенной напряженности. В данный момент я являюсь креативным продюсером крупной кинокомпании. В мои обязанности входит в том числе сценарный девелопмент новых проектов. Поэтому, несмотря на постоянное пребывание дома, я жутко уставал. Потому, что графика работы не было, как такового. Длина рабочего дня измерялась объемом текущих задач. Но вместе с тем, приятно было ощущать и результаты этой работы. Определенно, это время прошло не зря.

На главных ролях в ваших фильмах уже были Мераб Нинидзе и Михаил Гомиашвили. Похоже на тенденцию. Работой каких ныне живущих грузинских актеров вы восхищаетесь больше всего?

Я самого детства влюблен в грузинское кино. Учился по нему смотреть на жизнь. Это удивительное сочетание южного темперамента, духовной глубины и поэтичности. Поэтому работа, например, с актерами из Грузии для меня была, пожалуй, вопросом времени. Первый прекрасный опыт которой, я получил на картине "Ч/Б", где встретился сразу с четырьмя грузинскими актерами разных поколений: Кахи Кавсадзе, Мераб Нинидзе, Гурам Баблишвили, Бесо Гатаев. Тут я понял, что у нас похожий эмоциональный код, который превращает работу в дружеское общение. А уже на "Хэппи Энде" я укрепился в этой мысли во время работы с Мишей Гомиашвили. Которая кроме того, что была только в радость, еще очень многому меня научила.

В кинофестивале в Выборге вашу картину показывали под названием "Как новый", на питчингах до этого презентовали под именем "Сенафон". Сколько трансформаций пережил фильм с момента съемок? Как его подготовили к прокату в России? Все остались при своих ролях?

Было всего три трансформации, указанные вами. На этом решили остановиться. Прокат намечен на 1 августа, а вслед за ним – релиз на платформе "Старт". Да поможет нам Бог!

Кинотеатры в России после "коронавирусных" ограничений разрешили открыть с 15 июля, в некоторых городах залы готовы открыться с августа. Вы ждете зрителей в кинотеатрах? Как бы вы посоветовали зрителям посмотреть вашу картину?

Зрители, которые ждут открытия кинотеатров и намерены смотреть прокатные картины на большом экране, знают толк в кино, я уверен. Потому, что если ты смотришь фильм на экране телевизора, компьютера, планшета, то автоматически отдаешь себе отчёт в том, что смотришь пробник фильма, что-то вроде его экранной копии или полработы, если угодно. Дело в том, что качественное воздействие на эмоциональные рецепторы кинозрителя возможно только тогда, когда он видит только экран и ничего больше, когда его зрение и слух попадают в резонанс с вибрациями, скрупулёзно созданными командой фильма. Это сродни шаманству, потому что работает почти также. И как войти в этот творческий транс, если ты смотришь кино дома, а за окном лают собаки, за стеной кто-то принимает душ, а сам экран занимает только процентов тридцать твоего внимания? Так что любители смотрения кино в специальных залах сейчас не только смелые люди, но и профессионалы, если хотите.

Фото со съемочной площадки и кадры: предоставлены командой фильма