Теперь на компенсацию можно будет претендовать при ухудшении качества земель.

В среду, 12 февраля, российским дачникам возместят убытки по новым правилам. Соответствующее положение опубликовано на портале нормативных правовых актов.

Отмечается, что дачники и ранее могли возместить убытки. Однако из-за отсутствия четко прописанных законодательных норм получить компенсацию было сложно. Минэкономразвития предложило изменить порядок начисления компенсаций. В документе скзаано, что на денежные средства теперь могут рассчитывать те собственники земельных участков, у которых зафиксируют ухудшение качества земель.

Помимо прочего, чиновники в ближайшее время разработают правила оценки урона сельхознасаждениям.

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