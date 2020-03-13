Исследователь призывает россиян не паниковать из-за распространения инфекции.

Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету. Об этом заявил глава отдела экспериментального моделирования ИЦ трансляционной медицины "Интерфаксу". Александр Шестопалов считает, что пандемия закончиться ориентировочно в июне или июле 2020 года.

Специалист напомнил, что пик заболеваемости в Китае пройден еще 2 февраля. По данным ученого, нынешняя ситуация с коронавирусом — это "примерно 50% паники". COVID-19 в 10-15 раз менее патогенный, чем SARS в 2002-2003 годах. В столько же раз он безопаснее, чем заражение ближневосточным респираторным синдромом (был распространен в 2021-2015 годах). Шестопалов заметил, что в мире от туберкулеза ежедневно умирает столько же пациентов, сколько инфицированных коронавирусом погибло за все время эпидемии COVID-19.

По словам медика, коронавирусы всегда распространялись в мире. Сейчас улучшился уровень диагностики заболеваний. Поэтому врачи могут их чаще выявлять.

Ранее первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре.

