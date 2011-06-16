Российский теннисист Рублев вышел в полуфинал "Мастерса" в Шанхае

Россиянин обыграл француза Умбера и сыграет против Димитрова.

Российский представитель Андрей Рублев обыграл француза Уго Умбера в матче четвертьфинала международного турнира серии "Мастерс" от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае. Игра завершилась с результатом 6:2, 6:3. В полуфинале соревнования спортсмен из РФ сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Известно, что между двумя четвертьфиналами в пятницу прошла торжественная церемония в честь 20-кратного победителя турниров Большого шлема швейцарца Роджера Федерера. Теннисист завершил профессиональную карьеру в 2022 году. Сам спортсмен прибыл в Шанхай и принял участие в мероприятии.

В настоящее время Андрею Рублеву 25 лет, он остается седьмой ракеткой мира. На счету спортсмена записано 14 титулов под эгидой ATP. Два из них он завоевал в текущем сезоне. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинальной стадии. Турнир в Шанхае проводится на покрытии "хард" и завершится 15 октября. Общий призовой фонд составляет на 2023 год 8,8 миллиона долларов. Действующим победителем состязания является россиянин Даниил Медведев, выигравший турнир в 2019 году.

Медведев вышел в полуфинал US Open.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV