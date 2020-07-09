Российский мультфильм "Фиксики" купили для китайского рынка

Китайская компания приобрела права на 52 серии, которые будут произведены в 2020-2022 году.

Крупнейшая китайская видеокорпорация Tencent Video приобрела эксклюзивные права на показ четвертого сезона российского анимационного сериала "Фиксики". Мультсериал будет выходить на китайском и русском языках. Об этом ТАСС сообщили в компании "Рики".

Китайская компания приобрела права на 52 серии, которые будут произведены в 2020-2022 году. Впервые "Фиксиков" показали на Tencent в 2015 году. Общее количество просмотров на онлайн-платформах платформах Китая превысило 13 миллиардов.

Также по заказу Tencent компания Hebei TV создаст новое телевизионное научно-популярное детское игровое шоу "Фиксилаб". Китайские зрители первыми увидят этот проект.

"Фиксики" – российский анимационный проект, созданный по мотивам повести Эдуарда Успенского "Гарантийные человечки".

Ранее российский мультфильм "Фиксики" показали в Южной Корее.

Видео: YouTube/ Фиксики