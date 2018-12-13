Российский клуб стал победителем баскетбольной Евролиги

В воскресенье, 19 мая, спортсмены московского ЦСКА выиграли баскетбольную Евролигу 2018/19. В решающем матче "Финала четырех" армейцы победили "Анадолу Эфес" - 91:83.

В составе красно-синих больше всего очков набрали Уилльям Клайберн, Кори Хиггинс (по 20 очков) и Нандо Де Коло (15 очков).

Победа в европейском турнире стала для российской команды восьмой в истории и четвертой с момента, когда Евролига начала проводиться в новом формате.

"Мы очень напряженно работали с первого дня сезона, - заявил на пресс-конференции самый ценный игрок Финала четырех Уилльям Клайберн. - У нас были и взлеты, и падения, но мы держались друг за друга на протяжении всего сезона. Я очень критично к себе отношусь. Я чувствовал, что если наберу форму, не смогу добиться результатов, которые оправдали бы доверие команды и тренеров. Мы стремились к сегодняшней победе, это была наша цель. Мне кажется, мы вошли историю".