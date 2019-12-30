Сейчас лавры первенства уходят американцам и китайцам.

Российский истребитель МиГ-41 может стать самым быстрым в мире. Об этом сообщили журналисты из "Sohu". Данный самолет может вытеснить иностранные аналоги с пьедестала.

Ранее в Минобороны РФ объявили, что МиГ-41 станет скрытым перехватчиком пятого поколения. Он сможет развивать скорость до 5 Махов. Это позволит эффективно справляться с беспилотниками, а также поражать цели в космосе. Его боевой радиус будет достигать 1500 километров.

Сейчас наиболее быстрым считается китайский самолет J-20, скорость которого достигает 2,8 числа Маха. Такую же скорость показал и американский сверхзвуковой самолет-разведчик SR-71 Blackbird.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России начали сборку первого серийного Ил-114-300.

Видео: YouTube/Минобороны России