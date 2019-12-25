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Российский художник изобразил героев советских фильмов в стиле аниме
Сегодня, 17:30
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Российский художник изобразил героев советских фильмов в стиле аниме

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Пользователи  увидят героев из кинокартин  "Служебный роман", "Кавказская пленница", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Любовь и голуби". 

Российский художник Дмитрий Грозов создал иллюстрации с советскими актерами. Рисунки выполнены в стиле аниме. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция".

В работах художника можно узнать  культовые сцены из классики отечественного кинематографа. Например, пользователи  увидят героев из кинокартин  "Служебный роман", "Кавказская пленница", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Любовь и голуби". 

Ранее на Piter.tv: в Мурино на сотрудника компании Apple напали злоумышленники в его собственной квартире.

Фото: пресс-служба телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция"

Теги: актеры, актеры в аниме, аниме, искусство, культура, советские фильмы, ссср, художник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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