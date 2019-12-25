Российский художник изобразил героев советских фильмов в стиле аниме

Пользователи увидят героев из кинокартин "Служебный роман", "Кавказская пленница", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Любовь и голуби".

Российский художник Дмитрий Грозов создал иллюстрации с советскими актерами. Рисунки выполнены в стиле аниме. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция".

В работах художника можно узнать культовые сцены из классики отечественного кинематографа. Например, пользователи увидят героев из кинокартин "Служебный роман", "Кавказская пленница", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Любовь и голуби".

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Фото: пресс-служба телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция"