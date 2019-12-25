Российский SSJ-100 подал сигнал бедствия после вылета из аэропорта

Самолет авиакомпании «Азимут» продолжает полет по назначенному курсу в аэропорт назначения.

Российский самолет SSJ-100 подал сигнал бедствия после вылета из аэропорта. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

SSJ-100 вылетел из Краснодара в 18:55 по московскому времени. Через 40 минут воздушное судно подало сигнал бедствия. Однако, самолет продолжает рейс по назначенному направлению. Посадка запланирована в Самаре. Самолет приземлиться там в 20:38 по московскому времени. На данный момент устанавливаются причины сигнала тревоги, поданного после вылета.

Напомним, что 6 февраля пассажирский самолет Airbus А320 после вылета из Москвы подал сигнал тревоги и изменил курс направления. Затем лайнер успешно продолжил полет и приземлился в аэропорту Шереметьево.

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