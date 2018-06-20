Пятерной тулуп юного фигуриста из России попал на видео

Максим Белявский выполнил прыжок с помощью специального приспособления.

12-летний фигурист Максим Белявский смог исполнить на тренировке прыжок с пятью оборотами. Видеозапись появилась на странице спортсмена в Instagram.

Белявский выполнил пятерной тулуп с помощью специального приспособления — лонжи, которая страхует спортсмена и облегчает процесс освоения новых элементов.

Стоит отметить, что за всю историю фигурного катания никто еще не выполнил прыжка в пять оборотов. В настоящий момент у Международного союза конькобежцев (ISU) даже нет критериев для оценки этого элемента.

При этом самому Белявскому предстоит долгая работа, чтобы добиться стабильного исполнения пятерного тулупа. Об этом заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков в беседе с ТАСС.

Максим Белявский занимается фигурным катанием в школе ЦСКА. Его тренер — восьмикратный чемпион Белоруссии в мужском одиночном катании Сергей Давыдов. В 2018 году Белявский попал в финал шоу "Ледниковый период. Дети".

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Видео: Instagram / beliavskii.max