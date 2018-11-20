Российские учителя будут получать зарплату вдвое меньше за агрессию в школе

С таким предложением выступили чиновники.

Министру просвещения РФ Ольге Васильевой предложили снижать зарплаты школьных учителей вдвое после случаев агрессии, психологического или физического насилия по отношению к ученикам. Данное предложение поступило от депутата Госдумы от ЛДПР. Об этом сообщают российские СМИ.

Предполагается, что при первом таком инциденте зарплата педагога уменьшится на треть, при повторном случае преподаватель будет получать только половину своей заработной платы. Чиновники считают, что это поможет снизить "градус жестокости".

Также депутаты считают, что проблемы начинают еще в детском саду, где воспитатели делают, что им заблагорассудится. Дети это запоминают, а потом в школе пытаются отомстить уже учителям.

Фото: Piter.TV