Количество зараженных увеличивается в геометрической последовательности.

Российские врачи готовятся к взрывному распространению коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава Николай Малышев в программе "60 минут".

Мы готовимся к взрывному развитию по типу ядерной реакции...Самое важное — не растеряться и оказывать помощь именно тем, кому это требуется прокомментировал медик

По словам профессора, раньше врачи из РФ наблюдали "арифметическое добавление количества заболевших. Сейчас же число пациентов с коронавирусом растет в геометрической прогрессии. Малышев напомнил, что за последние сутки в России от инфекции погибло в три раза больше людей, чем днем ранее. По данным специалиста, сейчас в Москве готовятся новые стационары для приема коронавирусных больных.

На Кубани выявили четырех новых заболевших коронавирусом.