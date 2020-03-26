  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:21
141
lesjasap
Код вставки плеера

Российские врачи готовятся к взрывному распространению коронавируса

0 0

Количество зараженных увеличивается в геометрической последовательности.

Российские врачи готовятся к взрывному распространению коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава Николай Малышев в программе "60 минут".

Мы готовимся к взрывному развитию по типу ядерной реакции...Самое важное — не растеряться и оказывать помощь именно тем, кому это требуется

прокомментировал медик

По словам профессора, раньше врачи из РФ наблюдали "арифметическое добавление количества заболевших. Сейчас же число пациентов с коронавирусом растет в геометрической прогрессии. Малышев напомнил, что за последние сутки в России от инфекции погибло в три раза больше людей, чем днем ранее. По данным специалиста, сейчас в Москве готовятся новые стационары для приема коронавирусных больных. 

На Кубани выявили четырех новых заболевших коронавирусом.

Теги: коронавирус, минздрав
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии