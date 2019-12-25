"Восток" выполнил задачу на СВО в Запорожье.

Российские военнослужащие 15 сентября освободили из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Ольговское, расположенное на территории Запорожской области. Бойцы продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Такое заявление опубликовали в социальных сетях официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что задачи выполнены представителями "Восточной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.

ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину и 10 автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. пресс-служба Минобороны России

Дополнительно "Восток" нанес поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад Вооруженных сил Украины и бригады национальной гвардии вблизи населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Маломихайловка, Новониколаевка Днепропетровской области и Новоивановка в Запорожской области.

