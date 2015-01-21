Задача на СВО выполнена военнослужащими "Востока".

Российские войска 12 сентября из-под контроля армии киевского режима освободили населенный пункт Новопетровское, расположенный на территории Днепропетровской области. Вооруженные силы России продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Такое заявление опубликовали в социальных сетях официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что боевые задачи выполнены представителями "Восточной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.

За неделю потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1640 военнослужащих, танк, 18 боевых бронированных машин, 68 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что за текущую неделю неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий в зоне СВО установили контроль над такими населенными населенными пунктами как Хорошее, Сосновка в Днепропетровской области. Дополнительно бойцами нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны противника.

Фото: Минобороны России