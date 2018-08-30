Минобороны опубликовало видео испытаний новейшей противоракетной системы

Испытания проходили на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан).

В Казахстане на полигоне Сары-Шаган российские военные провели испатания новой ракеты отечественной системы ПРО. Испытания прошли успешно. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью. Андрей Приходько, заместитель командующего объединением ПВО и ПРО ВКС

Успешные испытания российской противоракеты прошли в феврале, апреле и июле этого года. Перехватчик ПРО, в отличие от обычных зенитных ракет, наделен сверхскоростью и маневренностью, Противоракета 53Т6 стартует с тысячекратным ускорением.

Ранее военный эксперт ответил США по поводу "бесполезности" Т-14. Ряд американских СМИ написал, что боевой танк РФ нового поколения Т-14 "Армата" совершенно бесполезен для государства. Эксперт опроверг это, сказав, что Т-14 просто необходим России, так как это позволит выйти нашей стране на новый уровень в развитии танкостроения.

Видео: Минобороны России/ Youtube