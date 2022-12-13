Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Войска "Западной" группировки сил огнем из реактивной системы залпового огня "Град" уничтожили гаубицу Д-30 и минометный расчет Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 мая сделал руководитель местной пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Эксперт добавил, что говорит о миссиях, выполняющихся в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении.

В ходе боевых действий артиллерией группировки войск "Запад" в районе населенного пункта Кучеровка поражена гаубица Д-30 и уничтожен минометный расчет противника. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

В ходе наступательных действий около населенного пункта Молчаново российскими штурмовыми отрядами было ликвидировано до одного взвода солдат ВСУ, а также три блиндажа и один наблюдательный пост. Сергей Зыбинский подчеркнул, что авиациейнанесены ракетно-бомбовые удары по районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике 92-й отдельной механизированной бригады, по боевым подразделениям территориальной обороны. Дополнительно военными при помощи противовоздушных средств обороны, зенитного ракетного комплекса "Тор" поразили украинский беспилотный летательный аппарат "Валькирия".

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Фото и видео: Минобороны России