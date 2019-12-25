В ОПК России рассказали о новом "Премьере".

Российские военные получат "летающий радар" А-100 в 2024 году. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Собеседник агентства отметил, что речь идет о "Премьере" - системе радиолокационного обнаружения нового поколения, которые будет помогать специалистам из Воздушно-космических сил страны.

Испытания идут в соответствии с графиком прокомментировал военный эксперт

Напомним, что А-100 разработан на базе Ил-76МД-90А. Самолет оснащен уникальной обтекаемой антенной системой и радиотехническим оборудованием. Оно позволяет оперативно наращивать радиолокационную зону на выбранном направлении. "Премьер" сможет сопровождать воздушные аппараты, участвовать в управлении истребительной и ударной авиации. Создание А-100 было необходимо для российских военных из-за появления новых классов воздушных целей. Возможности "Премьера" превосходят иностранные аналоги, включая самолет ДРЛО Е-3 ВВС США.

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