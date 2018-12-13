В сети появилось видео с прощальной БДСМ-вечеринкой в школе во Владивостоке

Директору учебного заведения пришлось написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Полиция начала проверку после появления в сети сообщения о прощальной БДСМ-вечеринке в одной из школ Владивостока. Десятки выпускников сделали для себя настоящий праздник на последнем звонке: они разбрасывали разноцветные краски и танцевали под песню Макса Коржа "Малый повзрослел" в откровенных нарядах. В интернете появилось видео с места событий.

На записи видно, как трое юношей позируют в костюмах зайчиков с черными масками на лице. Одна из девушек переоделась в форму полицейского. В этот день в школе бросались не только красками, но и распылили огнетушитель.

Как сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу УМВД России, личности участников "праздника", а также их родителей, уже установлены. Выяснилось, что спецодежду школьники купили в магазине специально к мероприятию. За незаконное ношение формы со знаками различия и символикой правоохранительных органов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

После случившегося директор учебного заведения была вынуждена написать заявление об увольнении по собственному желанию. Сейчас в школе ведется проверка. Власти Приморья заявили, что подобное поведение выпускников в школе не допустимо. Со всеми участниками инцидента и их родителями будут вестись разъяснительные беседы.

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Видео: Mash