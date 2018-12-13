Напомним, в 2017 году ряд голливудских актрис обвинили продюсера в домогательствах.

Харви Вайнштейн предложил 44 млн долларов потерпевшим женщинам и кредиторам. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на адвокатов.

Напомним, в 2017 году ряд голливудских актрис обвинили американского продюсера в домогательствах. На его счету как минимум 150 жертв, в числе которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

Из-за скандала Вайнштейна уволили из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали расследование. По неподтвержденной информации, продюсер предлагает потерпевшим, кредиторам и бывшим членам руководства компании около 30 млн долларов. Еще 14 млн долларов могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в счет судебных издержек в деле о банкротстве.

11 октября 2018 года прокуратура сняла одно из трех обвинений в сексуальном насилии, предъявленных американцу. Месяцем позже адвокат Элизабет Феган заявила, что число его жертв может достигать тысячи. Однако на домогательства официально пожаловались 150 потерпевших.

Ранее мы писали, что Брэд Питт хочет снять фильм о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна.

Видео: YouTube / CNN