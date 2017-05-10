Брэд Питт хочет снять фильм о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна

История расскажет о жизни влиятельного продюсера и ряде журналистских расследований.

Продюсерская компания Брэда Питта Blan B Entertainment совместно со студией Annapurna Pictures хочет снять фильм о многочисленных сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна. История расскажет о жизни влиятельного американского продюсера и ряде журналистских расследований, которые закончились громким скандалом, чередой арестов и формированием движения #MeToo. Об этом пишет RT.

Сообщается, что в центре сюжета будет несколько журналистских расследований, которые поставили под удар карьеру Вайнштейна. Продюсера обвиняют в сексуальных домогательствах. В суд Нью-Йорка обращаются шесть женщин с иском против Вайнштейна.

Напомним, в октябре 2017 года журналисты газеты The New York Times опубликовали материал с данными расследования. Выяснилось, что влиятельный продюсер на протяжении десятилетий насиловал и домогался женщин. В частности, он предлагал актрисам карьеру в Голливуде взамен на интим. Всего на счету продюсера 70 жертв. Свою вину Вайнштейн отрицает.

Ранее мы писали, что полиция объявила о расследовании в отношении влиятельного кинопродюсера Вайнштейна.

Фото: Instagram / bradpittoficial