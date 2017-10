Полиция объявила о расследовании в отношении влиятельного кинопродюсера Вайнштейна

Полиция Нью-Йорка заявила о возобновлении расследования об изнасиловании, по которому обвиняется знаменитый продюсер Голливуда Харви Вайнштейн.

Полиция Нью-Йорка заявила о возобновлении расследования об изнасиловании, по которому обвиняется знаменитый продюсер Голливуда Харви Вайнштейн. Об этом пишет "Росбалт".



Заявления о сексуальных домогательствах поступали от нескольких женщин, которые работали с Вайнштейном. Так, актриса Люсия Эванс рассказала, что продюсер склонял ее к оральному половому акту. Помимо этого, актриса Азия Ардженто заявила, что Вайнштейн изнасиловал ее, когда ей был 21 год.



Недавно издание "The New York Times" сообщало, что Вайнштейн на протяжении долгих лет принуждал актрис, в том числе Эшли Джадд и Роуз Макгоун, а также других сотрудниц Miramax Films и The Weinstein Company к половым отношениям, обещая им за это помощь в карьере.