Российские ученые создали технологию печати колес для поездов на 3D принтере

Новый тип железнодорожных колес разработали ученые в Хабаровске. По их задумке, детали теперь можно будет изготовить на 3D-принтере. Технология принадлежит инженерам Центра аддитивных технологий Дальневосточного госуниверситета путей сообщения. Об этом сообщила в МАКС пресс-служба Минтранса РФ.

Эта разработка может помочь с импортом запчастей, снизить логистические затраты и сократить время простоя подвижного состава. Авторы представили структуру колеса в форме объемных 12-тигранников. Такое решение позволяет равномерно распределить нагрузку, сохранить несущую способность и придать диску упругость.

В отличие от традиционных цельнолитых колес, их задумка основана на послойном создании детали и новой внутренней конструкции. На изобретение уже получен патент.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравил с 25-летием Всероссийский студенческий корпус спасателей. Эта организация – крупнейшее молодежное объединение в сфере популяризации безопасности и ликвидации последствий ЧС.

Фото: МАКС / Минтранс РФ