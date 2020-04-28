Российские ученые создали растения, светящиеся в темноте

В будущем светиться смогут розы и петунии, а пока что - только табачные растения.

Российские ученые совместно с иностранными коллегами создали растения, светящиеся в темноте. Для этого специалистам пришлось генетически закодировать аутолюминесценцию в выбранный образцы. В рамках работы эксперты спроектировали табачные растения, в которые заложили ДНК биолюминесцентной системы грибов.

Ученые рассказали, что на ранних этапах пытались использовать для свечения растений гены светлячков или биолюминесцентных бактерий. Однако процесс технически оказывался сложным. Полученные растения не давали достаточно яркого света. Представителям Массачусетского технологического института удалось создать светящийся салат благодаря нанобионике. Однако растение светилось не более 3,5 часов.

Сейчас российским ученым удалось провести биосинтез грибного люциферина. Генетики установили, что табачные растения с четырьмя грибными генами способны давать свечение, видимое невооруженным глазом, уже на этапе рассады. Цветение дает около миллиарда фотонов света в минуту. Этого показателя недостаточно, чтобы можно было читать в темное время суток при свете растения. Однако свечение в десять раз ярче, чем результаты предыдущих опытов.

Российское исследование обеспечило процесс свечения растений самоподдерживающимся. генетические изменения табачных растений не нанесли вред образцам. Мерцание растения говорит о происходящем метаболизме внутри растения. Если рядом с образцом поместить кожуру банана, то растение будет светиться ярче. Это связано с тем, что кожура будет выделять этилен. Сейчас генетики намерены расширить образцы светящихся растений. Они хотят изменить генетическую структуру роз, петуний.

Фото: Tatiana Mitiouchkina et al. / Nature Biotechnology, 2020, пресс-служба Российского научного фонда

Видео: YouTube/ScienceAlert

