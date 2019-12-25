Российские ученые разработали новый материал для тонких пеленок

Сопротивление пленки в тысячу раз меньше, чем у обычной меди.

Ученые из Красноярска разработали новый материал из меди, который поможет создавать для электроники новые пленки. Статья была опубликована в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

В исследовании говорится, что пленки состоят из кислорода, меди, а также нитрида титана. Их можно использовать в производстве электроники. Причем у такой пленки сопротивление в тысячу раз меньше, чем у обычной меди.

Известно, что открыли состав ученые случайно, когда хотели изучить свойства меди.

Эксперименты проводили специалисты ФИЦ "Красноярский научный центр СО РАН", СФУ и СибГУ им. М.Ф. Решетнева. Предполагается, что это поможет производить электроприборы дешевым способом.

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