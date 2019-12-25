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Российские ученые рассказали о людях с наибольшим количеством антител к коронавирусу
Сегодня, 14:35
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Российские ученые рассказали о людях с наибольшим количеством антител к коронавирусу

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В их числе люди, сделавшие прививку.

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук заявили, что к переболевших коронавирусом, а затем сделавших прививку людей фиксируется максимальное большое количество антител к COVID-19.

Для того, чтобы это выяснить ученые распределили участников исследовании на четыре группы. Это те, кто переболел коронавирусом и затем вакцинировался, те, кто переболел, но не привился, а также не вакцинированные и не болевшие. В результате самые высокие титры антител оказались у переболевших, а затем прошедших вакцинацию

Младший научный сотрудник лаборатории ферментов репарации института Анна Тимофеева отметила, что после перенесенного заболевания организм человека с вирусом уже знаком, поэтому иммунная система дает более мощный ответ.

Фото: pixabay 

Теги: антитела к коронавирусу, пандемия коронавируса, российские ученые
Категории: Новости России, Лента новостей,

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