Российские ученые нашли способ остановить рак

Группа ученых с Дальнего Востока нашли существо, которое выражает активность против клеток опасных типов рака

Ученые Дальневосточного Федерального Университета обнаружили, что экстракт из глубоководной змеехвостки может активно бороться против некоторых типов раковых клеток.

Сообщается, что морское животное поймали на глубине 3 тысяч метров во время экспедиции в районе Курильской впадины Охотского моря в 2015 году. Змеехвостка, можно сказать, выключает активность раковых клеток, и они перестают разрастаться. Само существо не содержит токсинов, поэтому полностью безопасно.

Всеволод Черепанов, сотрудник фармакологии природных соединений Школы медицины ДВФУ, рассказал, что испытания проводились на раковых клетках молочной железы. Этот тип рака считается одним из распространённых и смертоносных.

Змеехвостка считается дальней сородичью морской звезды. Она практически на 100% блокирует Wht-сигналы, отвечающие за размножение раковых клеток. Такой хороший результат дала сыворотка Ophiura irrorata.

В планах ученых найти в змеехвостке ту самую молекулу, которая провоцирует данный процесс, и синтезировать ее в лаборатории. Само животное выращивать в искусственных условиях практически невозможно, так как ее среда обитания находится под сильным давлением, как на большой глубине. Ее менее глубоководные родственники для получения сыворотки не подойдут, так как они токсичны.