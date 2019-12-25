Российские туристы могут вернуться в страну из Европы на автобусах

Транспорт курсирует от автовокзалов Вильнюса, Риги, Таллина и Хельсинки.

Находящиеся в Европе россияне могут вернуться на родину на автобусах. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию городского туризма.

Автобусы курсируют от автовокзалов Вильнюса, Риги, Таллина и Хельсинки до Петербурга. Из Финляндии транспорт также отъезжает от аэропорта.

Российских граждан перевозят компании Ecolines и Lux Express. Уехать в Петербург можно ежедневно. Также в город можно добраться из Варшавы с пересадкой в Вильнюсе, Риге или Таллине.

Билеты продают в кассах автовокзалов за наличный расчет. Оплата онлайн возможна как в рублях, так и в иностранной валюте. В случае повышения спроса число рейсов будет увеличено.

В комитете также напомнили россиянам о возможности пересечь границу на поездах "Аллегро". Они курсируют между столицей Финляндии и Петербургом.

Напомним, с 28 февраля Евросоюз закрыл воздушное пространство для российских самолетов. В результате в Пулково ежедневно отменяются десятки рейсов заграницу.

Ранее мы писали, что из Петербурга в Стамбул запустят дополнительные рейсы.

Фото: luxexpress.eu