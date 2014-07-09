Российские торговые центры попросили господдержки

Просят в том числе ввести безналоговый период по всем федеральным и местным налогам, кроме НДС.

Для владельцев и управляющих компаний торговые комплексов российские совет торговых центров (РСТЦ) просит о господдержке. Обращение уже было направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой. Об этом пишет "РИА Новости".

"Мы просим по прошедшим нерабочим дням, во-первых, ввести безналоговый период по всем федеральным и местным налогам, кроме НДС…", - говорится в сообщении

Кроме того, просит РСТЦ компенсировать разницу между МРОТ и реальной зарплатой сотрудников предприятий, которые имею соответствующий ОКВЭД. Просит также совет рассмотреть возможность субсидирования коммунальных платежей. В сообщении приводятся слова президента РСТЦ Дмитрия Москаленко.

Предлагается также включить торговые центры в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

Отмечается, что с начала 2021 года ТЦ недополучили до 40% арендного дохода, если сравнивать с 2019 годом. При этом в течение нерабочих дней цифра эта составила 85%.

Такое снижение арендного дохода ставит под вопрос возможность нормальной работы управляющих компаний, – говорится в обращении.

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